Глава МИД Германии: Мы либо помогаем Украине, либо оставляем на произвол судьбы миллионы людей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье во время Дня открытых дверей в саду резиденции канцлера объяснила, почему Берлин должен помогать Украине оружием в войне против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бербок подчеркнула, что президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры даже по самым простым вопросам, например соблюдению международного гуманитарного права, а на попытки посредничества в войне не реагирует.

По словам главы немецкого МИД, если переговоры на этом этапе не позволяют достичь завершения войны, "тогда мы можем выбрать или ничего не делать, или мы заявим, что будем оказывать военную помощь, чтобы можно было предупредить дальнейшее продвижение России".

По мнению Бербок, альтернативой такой помощи было бы оставить миллионы людей на произвол судьбы, и никто "просто не возьмет на себя (такую) ответственность".

На вопрос, считает ли глава МИД Германии достаточным объемы военной помощи Украине, Бербок ответила: Германия делает "то же, что и другие страны", и речь не идет о соревнованиях между ними за то, кто поможет Украине больше.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние 10 недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

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В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.