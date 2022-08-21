До кінця року Україна очікує від ЄС "політичної ясності" щодо членства – Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна хоче до кінця року отримати від лідерів ЄС політичну ясність щодо наступних кроків на шляху до членства.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", таке Стефанішина заявила під час відкриття комунікаційної кампанії "Разом ми Європа" в неділю.

"Нам потрібно розуміти, наскільки тривалим і складним буде наш шлях до членства в Європейському Союзі, і не лише у переговорному сенсі. Нам дійсно треба буде виконати необхідні складові для приєднання до ЄС. У нас для цього є енергія і бажання. Єдине, чого нам не вистачає, - політичної ясності щодо наступних кроків", – сказала Стефанішина.

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Вона додала, що Україна прагне уникнути бюрократичності в процесі вступу до ЄС і водночас максимально демонструє свою спроможність пройти всі необхідні юридичні процедури, пов'язані з членством.

"Враховуючи виклики, з якими стикається Україна, і те, що відданість українського народу і України принципам демократії є очевидними, а також те, що ми майже на 70% виконали всі зобов'язання за Угодою про асоціацію, це дає можливість нам говорити, що нас не потрібно оцінювати з нуля, а треба ухвалювати політичні рішення. І ми хочемо таку політичну ясність отримати вже до кінця року", – додала віцепрем'єрка.

За її словами, бажання такої політичної ясності з боку України – "це не політичний тиск, а забезпечення людям подальшого сенсу політичної діяльності".

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Раніше стало відомо, що уряд завершив роботу над формуванням пакета нормативно-правових актів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як відомо, для початку переговорів про вступ України необхідно, щоб Єврокомісія ухвалила позитивний звіт щодо України вже до кінця цього року в рамках процедури оцінювання країн-кандидатів. У звіті Єврокомісія розгляне прогрес, якого досягла Україна за сімома ключовими питаннями, які визначив ЄС, надаючи статус кандидата.

Керівник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що призначенням глави САП Україна виконала одну з рекомендацій Єврокомісії.

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