До конца года Украина ожидает от ЕС "политической ясности" по поводу членства – Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина хочет до конца года получить от лидеров ЕС политическую ясность относительно следующих шагов на пути к членству.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", такое Стефанишина заявила во время открытия коммуникационной кампании "Вместе мы Европа" в воскресенье.

"Нам нужно понимать, насколько длительным и сложным будет наш путь к членству в Европейском Союзе, и не только в переговорном смысле. Нам действительно нужно будет выполнить необходимые составляющие для присоединения к ЕС. У нас для этого есть энергия и желание. Единственное, чего нам не хватает - политической ясности относительно следующих шагов", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что Украина стремится избежать бюрократичности в процессе вступления в ЕС и одновременно максимально демонстрирует свою способность пройти все необходимые юридические процедуры, связанные с членством.

"Учитывая вызовы, с которыми сталкивается Украина, и то, что приверженность украинского народа и Украины принципам демократии очевидны, а также то, что мы почти на 70% выполнили все обязательства по Соглашению об ассоциации, это дает возможность нам говорить, что нас не нужно оценивать с нуля, а нужно принимать политические решения. И мы хотим такую ​​политическую ясность получить уже до конца года", – добавила вице-премьер.

По ее словам, желание такой политической ясности со стороны Украины – "это не политическое давление, а обеспечение людям дальнейшего смысла политической деятельности".

Ранее стало известно, что правительство завершило работу по формированию пакета нормативно-правовых актов, необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, для начала переговоров о вступлении Украины необходимо, чтобы Еврокомиссия приняла положительный отчет по Украине уже до конца этого года в рамках процедуры оценки стран-кандидатов. В отчете Еврокомиссия рассмотрит прогресс, которого достигла Украина по семи ключевым вопросам, которые определил ЕС, предоставляя статус кандидата.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что назначением главы САП Украина выполнила одну из рекомендаций Еврокомиссии.

Читайте также: План евроинтеграции: когда возможно вступление Украины в ЕС и как его достичь.