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Посол ЄС упевнений, що восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалений

"Європейська правда"Неділя, 21 серпня 2022, 20:22
Матті Маасікас, фото Anadolu Agency/Getty Images

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловив упевненість, що ЄС розробить та ухвалить восьмий пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це Маасікас заявив у неділю під час презентації комунікаційної кампанії "Разом ми Європа".

"Усі вже ухвалені санкції ЄС постійно моніторяться, здійснюється аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. Цей процес триває повсякденно. Гадаю, зараз не можна сказати, що в Брюсселі період дуже активної роботи, але вона триває так само, як і в державах-членах, які вимагають більше санкцій", – сказав він.

"Інституції ЄС мають це враховувати, і вони це роблять. Тому я не можу дати вам якихось деталей щодо цього – повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього (восьмого пакету санкцій) варто очікувати. І це буде", – додав посол ЄС.

Як повідомлялося, Естонія хоче, щоб восьмий пакет санкцій включав розширені санкції проти Росії в економічному, енергетичному та торговому секторах, а також поширення санкцій на поїздки громадян Росії до Європи.

Нагадаємо, 21 липня країни Європейського Союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії.

Санкції передбачають заборону на купівлю, імпорт, прямий чи опосередкований трансфер золота з РФ, у тому числі через треті країни. Заборона поширилася у тому числі на ювелірні вироби, хоча спершу вважалося, що обмеження будуть частковими.

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Розширюють перелік товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військово-промислового комплексу і на які поширюються експортні обмеження. Крім того, нові заходи розширюють вже існуючу заборону доступу до портів на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій.

Розширюються обмеження на прийом депозитів - під них підпадають депозити фізичних та юридичних осіб з третіх країн, у яких контрольний пакет акції належить громадянам або резидентам РФ. Прийом депозитів для незабороненої транскордонної торгівлі потребуватиме попереднього погодження відповідних національних органів. 

Також внесли роз'яснення щодо деяких раніше запроваджених санкцій, а до санкційного переліку додали 57 осіб і структур з Росії.

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Теми: ЄСсанкціїРосія
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