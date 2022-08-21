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Посол ЕС уверен, что восьмой пакет санкций против России будет принят

"Европейская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 20:22
Матти Маасикас, фото Anadolu Agency/Getty Images

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас выразил уверенность, что ЕС разработает и примет восьмой пакет санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом Маасикас заявил в воскресенье во время презентации коммуникационной кампании "Вместе мы Европа".

"Все уже принятые санкции ЕС постоянно мониторятся, осуществляется анализ их результативности на наличие каких-либо лазейок или возможности их усовершенствования. Этот процесс продолжается повседневно. Думаю, сейчас нельзя сказать, что в Брюсселе период очень активной работы, но он продолжается так же, как и в государствах-членах, требующих больше санкций", – сказал он.

"Институции ЕС должны это учитывать, и они это делают. Поэтому я не могу дать вам каких-либо деталей по этому поводу – сообщить, когда и как это произойдет, но я уверен в том, что этого (восьмого пакета санкций) стоит ожидать. И это будет", – добавил посол ЕС.

Как сообщалось, Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал в себя расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также распространение санкций на поездки граждан России в Европу.

Напомним, 21 июля страны Европейского Союза согласовали новый пакет ограничительных мер против России.

Санкции предусматривают запрет на покупку, импорт, прямой или косвенный трансфер золота из РФ, в том числе через третьи страны. Запрет распространился в том числе на ювелирные изделия, хотя сначала считалось, что ограничения будут частичными.

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Расширяют перечень товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военно-промышленного комплекса и которые распространяются экспортные ограничения. Кроме того, новые меры расширяют уже существующий запрет на доступ к портам на шлюзы, чтобы сделать невозможным обход санкций.

Расширяются ограничения на прием депозитов – под них подпадают депозиты физических и юридических лиц из третьих стран, в которых контрольный пакет акции принадлежит гражданам или резидентам РФ. Прием депозитов для незапрещенной трансграничной торговли потребует предварительного согласования соответствующих национальных органов.

Также внесли разъяснения относительно некоторых ранее введенных санкций, а в санкционный перечень добавили 57 человек и структур из России.

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Темы: ЕСсанкцииРосcия
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