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Росіяни вдарили ракетами по Харкову, постраждала людина

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 23:05
Росіяни вдарили ракетами по Харкову, постраждала людина
Ігор Терехов, фото з Facebook

Російські війська у неділю ввечері завдали ракетних ударів по Харкову.

Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три "прильоти".

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Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку".

Деталі: Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова постраждала одна людина.

Дослівно Синєгубов: "Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Київського району Харкова цього вечора. Потрапляння у приватне домоволодіння. Пожежі немає".

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Теми: Харківвійна
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