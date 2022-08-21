Росіяни вдарили ракетами по Харкову, постраждала людина
Неділя, 21 серпня 2022, 23:05
Російські війська у неділю ввечері завдали ракетних ударів по Харкову.
Джерело: мер міста Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три "прильоти".
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Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку".
Деталі: Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова постраждала одна людина.
Дослівно Синєгубов: "Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Київського району Харкова цього вечора. Потрапляння у приватне домоволодіння. Пожежі немає".
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