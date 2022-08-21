Россияне ударили ракетами по Харькову, пострадал человек

Российские войска в воскресенье вечером нанесли ракетные удары по Харькову.

Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три "прилета".

Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме".

Детали: Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова пострадал один человек.

Дословно Синегубов: "Один человек пострадал в результате обстрела Киевского района Харькова в этот вечер. Попадание в частное домовладение. Пожара нет".