Россияне ударили ракетами по Харькову, пострадал человек
Воскресенье, 21 августа 2022, 23:05
Российские войска в воскресенье вечером нанесли ракетные удары по Харькову.
Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три "прилета".
Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме".
Детали: Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова пострадал один человек.
Дословно Синегубов: "Один человек пострадал в результате обстрела Киевского района Харькова в этот вечер. Попадание в частное домовладение. Пожара нет".