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Россияне ударили ракетами по Харькову, пострадал человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 23:05
Игорь Терехов, фото из Facebook

Российские войска в воскресенье вечером нанесли ракетные удары по Харькову.

Источник: мэр города Игорь Терехов в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три "прилета".

Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме".

Детали: Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова пострадал один человек.

Дословно Синегубов: "Один человек пострадал в результате обстрела Киевского района Харькова в этот вечер. Попадание в частное домовладение. Пожара нет".

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Темы: Харьковвойна
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