Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мелитополь: партизаны расправились с оккупантом, в разных районах взрывы – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 22:15
Мелитополь, скриншот видео с места происшествия

В оккупированном Мелитополе партизаны жестоко расправились с оккупантом, который на улице домогался несовершеннолетней девушки.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Мелитопольские партизаны жестоко расправились с оккупантом, который приставал к детям.

Час назад солдат РФ домогался несовершеннолетней девушки прямо на улице одного из микрорайонов города. И наши партизаны везде. Оккупанту "подрезали" горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины".

Детали: Федоров также сообщил о взрывах в разных районах Мелитополя.

"Очередная жаркая ночь для оккупантов: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления, рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли", - написал он.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Мелитопольпартизаныдетивзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоКомандующий ВМС о крейсере "Москва": в Черном море такому кораблю делать нечего

Ключевым оружием ВМС в первые дни войны были мины и "Байрактары" – Неижпапа

видеоСБУ задержала корректировщиков, сдавших позиции HIMARS оккупантам

документВ Киеве почти на неделю запретили массовые мероприятия

В Луганской области оккупанты готовят к войне детей и шантажируют родных – Гайдай

ISW: Россияне вряд ли захватят больше территорий в ближайшие месяцы

Все новости...
Мелитополь
ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе, те ответили по жилым домам – мэр
В Мелитополе раздались мощные взрывы – мэр
Россияне в Мелитополе готовят "референдум на дому", чтобы скрыть низкую явку – Сопротивление
Последние новости
12:34
Объем расходов на товары вернулся на довоенный уровень – Visa
12:29
В Севастополе срочно начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов
12:20
Китай снижает кредитные ставки для оживления экономики
12:14
Эстония будет продвигать полное энергетическое эмбарго против России в новом пакете санкций ЕС
12:10
Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение в обход Приднестровья
11:57
Украинские зенитчики сбили "Аллигатора" и беспилотники оккупантов
11:52
Львовская опера выступит на европейских фестивалях ко Дню Независимости
11:41
Мельник покинет пост посла в Германии 14 октября
11:38
Что показало вскрытие матрешки? Алфавит ценностей "русского мира" от Б до Ф
11:35
Цены на газ в Европе превысили 2800 долларов за тысячу кубометров
Все новости...