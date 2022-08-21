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Мелитополь: партизаны расправились с оккупантом, в разных районах взрывы – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 22:15
Мелитополь: партизаны расправились с оккупантом, в разных районах взрывы – мэр
Мелитополь, скриншот видео с места происшествия

В оккупированном Мелитополе партизаны жестоко расправились с оккупантом, который на улице домогался несовершеннолетней девушки.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

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Дословно: "Мелитопольские партизаны жестоко расправились с оккупантом, который приставал к детям.

Час назад солдат РФ домогался несовершеннолетней девушки прямо на улице одного из микрорайонов города. И наши партизаны везде. Оккупанту "подрезали" горло. Символично, что это произошло на улице Героев Украины".

Детали: Федоров также сообщил о взрывах в разных районах Мелитополя.

ВИДЕО ДНЯ

"Очередная жаркая ночь для оккупантов: слышны взрывы в разных районах Мелитополя. По прогнозам наших сил сопротивления, рашистам будет адски горячо каждый день, пока они не уйдут с нашей земли", - написал он.

Темы: Мелитопольпартизаныдетивзрыв
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