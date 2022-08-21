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Магучіх стала першою в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 22:34
Магучіх на чемпіонаті Європи 21 серпня 2022 року, фото picture alliance via Getty Images

Ярослава Магучіх взяла золото у стрибках у висоту на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, ставши першою в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: У німецькому Мюнхені завершився останній фінал за участю України на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022.

У ньому українські легкоатлетки боролися за медалі у стрибках у висоту серед жінок, де збірну представляли одразу три спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Магучіх взяла 1.86 і 1.9 м та вирішила пропускати 1.93. Єдиною з п'яти учасниць, які залишалися в секторі для стрибків у висоту, планку 1.95 метра з першої спроби взяла Магучіх. Вона не взяла 1.97 м, проте завдяки успішним спробам на попередніх висотах усе одно забезпечила собі "золото".

Україна вперше за десять років і загалом лише вдруге в історії виборола медаль на дорослому чемпіонаті Європи в жіночих стрибках у висоту. До цього подібне вдавалося лише Олені Холоші, яка в 2012 році здобула "бронзу". Магучіх – перша чемпіонка Європи в цій дисципліні в історії України.

"Золото" Магучіх – друге для України в легкій атлетиці на Євро в Мюнхені після перемоги Марини Бех-Романчук у потрійному стрибку та загалом п'ята медаль у цьому виді спорту.

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Якщо враховувати всі види цьогорічного Мультиспортивного Євро, Магучіх принесла Україні п'яте "золото" та збільшила загальну кількість медалей до 22.

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Теми: спорт
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