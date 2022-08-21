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Магучих стала первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 22:34
Магучих на чемпионате Европы 21 августа 2022 года, фото picture alliance via Getty Images

Ярослава Магучих взяла золото в прыжках в высоту на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022, став первой в истории Украины чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.

Источник: Суспільне.спорт

Детали: В немецком Мюнхене завершился последний финал с участием Украины на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022.

В нем украинские легкоатлетки боролись за медали в прыжках в высоту среди женщин, где сборную представляли сразу три спортсменки: Ярослав Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Магучих взяла 1.86 и 1.9 м и решила пропускать 1.93. Единственной из пяти участниц, которые оставались в секторе для прыжков в высоту, планку 1.95 метра с первой попытки взяла Магучих. Она не взяла 1.97 м, однако благодаря успешным попыткам на предыдущих высотах все равно обеспечила себе "золото".

Украина впервые за десять лет и всего второй раз в истории завоевала медаль на взрослом чемпионате Европы в женских прыжках в высоту. До этого подобное удалось только Елене Холоши, которая в 2012 году получила "бронзу". Магучих – первая чемпионка Европы по этой дисциплине в истории Украины.

"Золото" Магучих – второе для Украины в легкой атлетике на Евро в Мюнхене после победы Марины Бех-Романчук в тройном прыжке и пятая медаль в этом виде спорта.

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Если учитывать все виды Мультиспортивного Евро этого года, Магучих принесла Украине пятое "золото" и увеличила общее количество медалей до 22.

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Темы: спорт
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