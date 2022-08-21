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Зеленський вручив нагороди "легендам України"

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 23:29
Подружжя Зеленських та лауреати премії, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський у неділю нагородив лауреатів премії "Національна легенда України".

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Зокрема, серед нагороджених – амбасадор платформи UNITED24, відомий футболіст і екстренер української збірної Андрій Шевченко.

"Переможець Ліги чемпіонів і володар "Золотого м’яча". Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають гуртувати світ задля підтримки й допомоги Україні", - зазначив Зеленський.

Також посмертно нагороджено співака Анатолія Борисовича Солов’яненка за "вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України".

Інші лауреати менш відомі широкому загалу.

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Зокрема, цьогоріч нагороду отримав провідник Анатолій Бабічев. "Дев’ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. Під час обстрілу потяга вона загинула. Попри особисту трагедію Анатолій не зламався, повернувся до служби й порятунку людей", - йдеться в повідомленні.

Також лауреатом став пожежник Ігор Івасиков, завдяки діям якого з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб.

Подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист у Бучі два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання "робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей".

Лауреаткою премії також стала вчителька Ганна Бут із Мелітополя. "Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі", - йдеться в повідомленні.

Волонтерка Тата Кеплер вісім років поспіль допомагає українській армії. "Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження", - зазначається в тексті.

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Теми: Зеленськийнагороди
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