Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский вручил награды "легендам Украины"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 23:29
Чета Зеленских и лауреаты премии, скриншот видео

Президент Владимир Зеленский в воскресенье наградил лауреатов премии "Национальная легенда Украины".

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: В частности, среди награжденных – посол платформы UNITED24, известный футболист и экс-тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

"Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают сплачивать мир для поддержки и помощи Украине", - отметил Зеленский.

Также посмертно награжден певец Анатолий Борисович Соловьяненко за "весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины".

Другие лауреаты менее известны широким массам.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, награду в этом году получил проводник Анатолий Бабичев. "Девять дней его поезд вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. В этом же поезде, в другом вагоне работала его жена Наталья. При обстреле поезда она погибла. Несмотря на личную трагедию, Анатолий не сломался, вернулся в службу и спасение людей", - говорится в сообщении.

Также лауреатом стал пожарный Игорь Ивасиков, благодаря действиям которого из-под завалов ОГА в Николаеве были спасены 17 человек.

Супруги-врачи Ольга и Анатолий Свист в Буче две недели под постоянными обстрелами и без должного оборудования "делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей".

Лауреаткой премии также стала учительница Анна Бут из Мелитополя. "Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети", - говорится в сообщении.

Волонтер Тата Кеплер восемь лет подряд помогает украинской армии. "Невозможно посчитать, сколько за это время было найдено и доставлено аптечек, медицинских рюкзаков, турникетов, бронежилетов и другого снаряжения", - отмечается в тексте.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Зеленскийнаграды
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоКомандующий ВМС о крейсере "Москва": в Черном море такому кораблю делать нечего

Ключевым оружием ВМС в первые дни войны были мины и "Байрактары" – Неижпапа

видеоСБУ задержала корректировщиков, сдавших позиции HIMARS оккупантам

документВ Киеве почти на неделю запретили массовые мероприятия

В Луганской области оккупанты готовят к войне детей и шантажируют родных – Гайдай

ISW: Россияне вряд ли захватят больше территорий в ближайшие месяцы

Все новости...
Зеленский
Зеленский поздравил Усика: "Трудная, но нужная победа"
Зеленский: На следующей неделе Россия может сделать что-то особенно жестокое
Украинские хакеры взломали телевидение в Крыму - СтратКом ВСУ
Последние новости
13:13
Одесщина: Россия утром ударила с истребителя – ОВА
13:13
Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3000 долларов за тысячу кубометров
13:11
В Варшаве открыли центр поддержки для украинцев
13:07
Марию Примаченко посмертно наградили премией "Национальная легенда Украины"
12:53
Автомобиль дочери Дугина подорвали дистанционно – росСМИ
12:49
Россия снова ограничила объемы транзита нефти из Казахстана
12:40
видеоПограничники обнародовали видео "демилитаризации" вражеской ПВО в Харьковской области
12:39
В Польше назвали примерные объемы помощи, предоставленной Украине
12:34
Объем расходов на товары вернулся на довоенный уровень – Visa
12:29
В Севастополе срочно начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов
Все новости...