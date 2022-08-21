Зеленский вручил награды "легендам Украины"

Президент Владимир Зеленский в воскресенье наградил лауреатов премии "Национальная легенда Украины".

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: В частности, среди награжденных – посол платформы UNITED24, известный футболист и экс-тренер украинской сборной Андрей Шевченко.

"Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча". Эти и многие другие титулы прославили его на весь мир. А сейчас помогают сплачивать мир для поддержки и помощи Украине", - отметил Зеленский.

Также посмертно награжден певец Анатолий Борисович Соловьяненко за "весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины".

Другие лауреаты менее известны широким массам.

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В частности, награду в этом году получил проводник Анатолий Бабичев. "Девять дней его поезд вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. В этом же поезде, в другом вагоне работала его жена Наталья. При обстреле поезда она погибла. Несмотря на личную трагедию, Анатолий не сломался, вернулся в службу и спасение людей", - говорится в сообщении.

Также лауреатом стал пожарный Игорь Ивасиков, благодаря действиям которого из-под завалов ОГА в Николаеве были спасены 17 человек.

Супруги-врачи Ольга и Анатолий Свист в Буче две недели под постоянными обстрелами и без должного оборудования "делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей".

Лауреаткой премии также стала учительница Анна Бут из Мелитополя. "Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети", - говорится в сообщении.

Волонтер Тата Кеплер восемь лет подряд помогает украинской армии. "Невозможно посчитать, сколько за это время было найдено и доставлено аптечек, медицинских рюкзаков, турникетов, бронежилетов и другого снаряжения", - отмечается в тексте.