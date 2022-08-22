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Доба на Сумщині: Росіяни гатили з мінометів і ствольної артилерії

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 01:29
ФОТО: GETTY

За добу росіяни били по Сумщині з мінометів, кулеметів та ствольної артилерії – але обійшлося без жертв і руйнувань.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: З території РФ ворог відкрив вогонь з міномету по Хотінській громаді, усього 12 прильотів. Зазначається, що росіяни били і з крупнокаліберного кулемету.

У Білопільській громаді був 21 приліт з міномету, також зі ствольної артилерії − 17 прильотів.

Ворожий БПЛА скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади.

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Теми: Сумська областьвійна
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