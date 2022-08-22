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Сутки на Сумщине: Россияне гатили из минометов и ствольной артиллерии

Анастасия КалатурПонедельник, 22 августа 2022, 01:29
ФОТО: GETTY

За сутки россияне били по Сумщине из минометов, пулеметов и ствольной артиллерии – но обошлось без жертв и разрушений.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: С территории РФ враг открыл огонь из миномета по Хотинской громаде, всего 12 прилетов. Отмечается, что россияне били и из крупнокалиберного пулемета.

В Белопольской громаде был 21 прилет из миномета, также из ствольной артиллерии – 17 прилетов.

Вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.

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Темы: Сумская областьвойна
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