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ЗМІ: Японія хоче розгорнути тисячі крилатих ракет для протидії Китаю

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 06:31
ФОТО: GETTY

Японія планує розгорнути 1000 крилатих ракет великої дальності для протидії Китаю.

Джерело: джерела в японському уряді Yomiuri, CNN

Деталі: Зазначається, що Токіо планує модифікувати свої крилаті ракети для збільшення дальності польоту зі 100 до 1000 кілометрів. Ракета буде здатна досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю.

Зброя буде розміщена в основному навколо південних островів Нансей.

Уточнюється, що Японія останніми роками збільшила свої військові витрати, але утримується від розгортання зброї, яка може вражати цілі на чужій території, зокрема ракет великої дальності.

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Теми: ЯпоніяКитай
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