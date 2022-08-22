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ЗМІ: Японія хоче розгорнути тисячі крилатих ракет для протидії Китаю

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 06:31
ЗМІ: Японія хоче розгорнути тисячі крилатих ракет для протидії Китаю
ФОТО: GETTY

Японія планує розгорнути 1000 крилатих ракет великої дальності для протидії Китаю.

Джерело: джерела в японському уряді Yomiuri, CNN

Деталі: Зазначається, що Токіо планує модифікувати свої крилаті ракети для збільшення дальності польоту зі 100 до 1000 кілометрів. Ракета буде здатна досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю.

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Зброя буде розміщена в основному навколо південних островів Нансей.

Уточнюється, що Японія останніми роками збільшила свої військові витрати, але утримується від розгортання зброї, яка може вражати цілі на чужій території, зокрема ракет великої дальності.

Теми: ЯпоніяКитай
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