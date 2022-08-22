ЗМІ: Японія хоче розгорнути тисячі крилатих ракет для протидії Китаю

Японія планує розгорнути 1000 крилатих ракет великої дальності для протидії Китаю.

Джерело: джерела в японському уряді Yomiuri, CNN

Деталі: Зазначається, що Токіо планує модифікувати свої крилаті ракети для збільшення дальності польоту зі 100 до 1000 кілометрів. Ракета буде здатна досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю.

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Зброя буде розміщена в основному навколо південних островів Нансей.

Уточнюється, що Японія останніми роками збільшила свої військові витрати, але утримується від розгортання зброї, яка може вражати цілі на чужій території, зокрема ракет великої дальності.