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СМИ: Япония хочет развернуть тысячи крылатых ракет для противодействия Китаю

Анастасия КалатурПонедельник, 22 августа 2022, 06:31
СМИ: Япония хочет развернуть тысячи крылатых ракет для противодействия Китаю
ФОТО: GETTY

Япония планирует развернуть 1000 крылатых ракет большой дальности для противодействия Китаю.

Источник: источники в японском правительстве Yomiuri, CNN

Детали: Отмечается, что Токио планирует модифицировать свои крылатые ракеты для увеличения дальности полета со 100 до 1000 километров. Ракета будет способна достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

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Оружие будет размещаться в основном вокруг южных островов Нансей.

Уточняется, что Япония в последние годы увеличила свои военные расходы, но воздерживается от развертывания оружия, которое может поражать цели на чужой территории, в том числе ракет  большой дальности.

Темы: ЯпонияКитай
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