СМИ: Япония хочет развернуть тысячи крылатых ракет для противодействия Китаю

Япония планирует развернуть 1000 крылатых ракет большой дальности для противодействия Китаю.

Источник: источники в японском правительстве Yomiuri, CNN

Детали: Отмечается, что Токио планирует модифицировать свои крылатые ракеты для увеличения дальности полета со 100 до 1000 километров. Ракета будет способна достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

Оружие будет размещаться в основном вокруг южных островов Нансей.

Уточняется, что Япония в последние годы увеличила свои военные расходы, но воздерживается от развертывания оружия, которое может поражать цели на чужой территории, в том числе ракет большой дальности.