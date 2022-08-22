СМИ: Япония хочет развернуть тысячи крылатых ракет для противодействия Китаю
Понедельник, 22 августа 2022, 06:31
Япония планирует развернуть 1000 крылатых ракет большой дальности для противодействия Китаю.
Источник: источники в японском правительстве Yomiuri, CNN
Детали: Отмечается, что Токио планирует модифицировать свои крылатые ракеты для увеличения дальности полета со 100 до 1000 километров. Ракета будет способна достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.
Оружие будет размещаться в основном вокруг южных островов Нансей.
Уточняется, что Япония в последние годы увеличила свои военные расходы, но воздерживается от развертывания оружия, которое может поражать цели на чужой территории, в том числе ракет большой дальности.
ВИДЕО ДНЯ