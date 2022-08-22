Донецька область: РФ вдарила по школі

Росіяни вдарили по школі на Донеччині - будівля зазнала серйозних ушкоджень, але ніхто не постраждав.

Джерело: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко

Деталі: Під удар потрапила Костянтинівська школа №17.

Зазначається, що удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку.





Кириленко зазначає, що загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 заклади освіти на Донеччині, у тому числі — 263 школи.



Крім того, сьогодні вночі ракетного удару зазнав Торецьк — обійшлося без жертв, але є пошкоджені будинки.