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Донецкая область: РФ ударила по школе

Анастасия КалатурПонедельник, 22 августа 2022, 07:34
Донецкая область: РФ ударила по школе
ФОТО: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Россияне ударили по школе в Донецкой области - здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.

Источник: начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко

Детали: Под удар попала Константиновская школа №17.

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Отмечается, что удар по школе россияне нанесли около четырех утра.

Кириленко отмечает, что всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 учебных заведения в Донецкой области, в том числе — 263 школы.

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Кроме того, сегодня ночью ракетный удар получил Торецк — обошлось без жертв, но есть поврежденные дома.

Темы: Донецкая областьвойнаРосcия
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