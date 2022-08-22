Донецкая область: РФ ударила по школе
Понедельник, 22 августа 2022, 07:34
Россияне ударили по школе в Донецкой области - здание получило серьезные повреждения, но никто не пострадал.
Источник: начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко
Детали: Под удар попала Константиновская школа №17.
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Отмечается, что удар по школе россияне нанесли около четырех утра.
Кириленко отмечает, что всего с начала полномасштабного вторжения россияне повредили уже 594 учебных заведения в Донецкой области, в том числе — 263 школы.
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Кроме того, сегодня ночью ракетный удар получил Торецк — обошлось без жертв, но есть поврежденные дома.