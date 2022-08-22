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Дніпропетровщина: РФ вдарила по Нікополю, четверо поранених

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 08:00
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Уночі росіяни завдали удару  по Нікополю – поранені четверо літніх нікопольчан, з них двоє потрапили до лікарні.

Джерело: голова ОДА Дніпропетровщини  Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що Нікополь обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії тричі. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди.  Два будинки зруйновані, майже 50  - понівечені. Зазначається, що ворожі снаряди  пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали.  Виведена з ладу лінія електропередач. До 2 тисяч людей лишилися без світла. 

Також удари були по Криворізькому та Синельниківському районах. У Криворізькому районі ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.

По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували  сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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