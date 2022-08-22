Дніпропетровщина: РФ вдарила по Нікополю, четверо поранених

Уночі росіяни завдали удару по Нікополю – поранені четверо літніх нікопольчан, з них двоє потрапили до лікарні.

Джерело: голова ОДА Дніпропетровщини Валентин Резніченко



Деталі: Зазначається, що Нікополь обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії тричі. У житлові квартали прилетіли 42 російських снаряди. Два будинки зруйновані, майже 50 - понівечені. Зазначається, що ворожі снаряди пошкодили дитячий садок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Через обстріли сталося п’ять пожеж. Полум’я вогнеборці вже приборкали. Виведена з ладу лінія електропередач. До 2 тисяч людей лишилися без світла.



Також удари були по Криворізькому та Синельниківському районах. У Криворізькому районі ворог з "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Минулося без руйнувань та постраждалих.



По Синельниківському району росіяни поцілили ракетами. Зруйнували сільгосппідприємство, школу та будинок культури. Інформація по загиблих та поранених з’ясовується.