Днепропетровщина: РФ ударила по Никополю, четверо раненых

Ночью россияне нанесли удар по Никополю – ранены четверо пожилых никопольчан, из них двое попали в больницу.

Источник: глава ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Никополь обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии трижды. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. Два дома разрушены, почти 50 - изувечены. Отмечается, что вражеские снаряды повредили детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Пламя огнеборцы уже укротили. Выведена из строя линия электропередач. До 2 тысяч человек остались без света.

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Также удары были по Криворожскому и Синельниковскому районам. В Криворожском районе враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По Синельниковскому району россияне попали ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Информация о погибших и раненых выясняется.