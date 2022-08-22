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На Донеччині 2 загиблих цивільних за добу

Мазуренко Альона Понеділок, 22 серпня 2022, 08:20

2 людей загинули у результаті російських обстрілів Донецької області 21 серпня.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці".

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області щонайменше 757 людей загинули та 1 943 отримали поранення.

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвбивствоокупаціявійна
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