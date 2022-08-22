На Донеччині 2 загиблих цивільних за добу
Понеділок, 22 серпня 2022, 08:20
2 людей загинули у результаті російських обстрілів Донецької області 21 серпня.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 21 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Георгіївці та Костянтинівці".
Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області щонайменше 757 людей загинули та 1 943 отримали поранення.
За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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