В Донецкой области 2 погибших гражданских за сутки

2 человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области 21 августа.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 21 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Георгиевке и Константиновке".

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Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области по меньшей мере 757 человек погибли и 1 943 получили ранения.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.