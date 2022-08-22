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В Донецкой области 2 погибших гражданских за сутки

Мазуренко Алена Понедельник, 22 августа 2022, 08:20

2 человека погибли в результате российских обстрелов Донецкой области 21 августа.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 21 августа россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Георгиевке и Константиновке".

Детали: Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области по меньшей мере 757 человек погибли и 1 943 получили ранения.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьубийствооккупациявойна
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