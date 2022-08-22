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У Миколаєві вночі росіяни поцілили у підприємство, загорілося кафе

Олена РощінаПонеділок, 22 серпня 2022, 08:48

У ніч на 22 серпня Миколаїв знову зазнав обстрілу з боку російських військ, відомо про влучання на територію підприємства, наслідки уточнюються.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім за інформацією районних військових адміністрацій та обласного управління ДСНС 

Пряма мова: "Вночі 22 серпня, орієнтовно о 03:00, Миколаїв знову зазнав обстрілів. Внаслідок чого відбулося займання кафе, також наразі відомо про влучання на територію підприємства. Попередньо, постраждалих немає. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється".

Деталі: По області напередодні, в неділю, також тривали обстріли. 

Миколаївський район. Вдень, 21 серпня, о 13:00 відбувся ворожий обстріл околиці села Костянтинівка Первомайської громади. Попадання були по відкритих територіях. Постраждалих та руйнуваннь немає.

Баштанський район. Ввечері, 21 серпня, о 18:20 ворог обстріляв місто Баштанка та влучив в приватний сектор. У результаті чого загорілась покрівля двоповерхового житлового будинку та автомобіль. Після пожежі будівля не підлягає відновленню. Також пошкоджено приблизно 10 будинків. Одна дитина отримала легке поранення.

 21 серпня протягом дня були обстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Орієнтовно о 09:00, 13:00 та 21:00 були обстріли с. Широке. Влучання були у вже зруйнований ЦНАП та житлові будинки. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом минулої доби були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Теми: МиколаївМиколаївська областьвійнаобстріл
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