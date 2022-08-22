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В Николаеве ночью россияне попали в предприятие, загорелось кафе

Елена РощинаПонедельник, 22 августа 2022, 08:48

В ночь на 22 августа Николаев снова подвергся обстрелу со стороны российских войск, известно о попадании на территорию предприятия, последствия уточняются.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким по информации районных военных администраций и областного управления ГСЧС

Прямая речь: "Ночью 22 августа, ориентировочно в 03:00, Николаев снова подвергся обстрелам. В результате чего произошло возгорание кафе, также известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется".

Детали: По области накануне, в воскресенье, также продолжались обстрелы.

Николаевский район. Днем, 21 августа, в 13:00 произошел вражеский обстрел окрестности села Константиновка Первомайской общины. Попадания были по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.

Баштанский район. Вечером, 21 августа, в 18:20 враг обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор. В результате чего загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. После пожара здание не подлежит восстановлению. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил легкое ранение.

21 августа в течение дня были обстрелы за пределами населенных пунктов на территории Широковской общины. Ориентировочно в 09:00, 13:00 и 21:00 были обстрелы с. Широкое. Попадания были в уже разрушенный ЦНАП и жилые дома. Пострадавших нет.

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За прошедшие сутки были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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Темы: НиколаевНиколаевская областьвойнаобстрел
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