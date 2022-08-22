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В окупованому Донецьку вибухи: детонує склад боєприпасів

Мазуренко Альона Понеділок, 22 серпня 2022, 08:58
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Місцеві жителі тимчасово окупованого росіянами Донецька повідомляють про вибух, пожежу та детонацію на черговому складі боєприпасів російської армії.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости", телеграм-канали

Деталі: Пропагандисти повідомили, що українські захисники влучили у склади в районі колишнього гіпермаркету "Ашан". 

 Місцеві жителі викладають відео зі спалахами та детонацією у районі цього супермаркету.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що палає база "славнозвісної "пятнашки", інтернаціональної банди, яка воювала на Луганщині": "Купа 200 та 300. Знищена модна техніка".

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Теми: Донецьквибухокупаціявійна
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