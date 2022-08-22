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В оккупированном Донецке взрывы: детонирует склад боеприпасов

Алена МазуренкоПонедельник, 22 августа 2022, 08:58
В оккупированном Донецке взрывы: детонирует склад боеприпасов
скриншот

Местные жители временно оккупированного россиянами Донецка сообщают о взрыве, пожаре и детонации на очередном складе боеприпасов российской армии.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости", телеграмм-каналы

Детали: Пропагандисты сообщили, что украинские защитники попали в склады в районе бывшего гипермаркета "Ашан".

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Местные жители выкладывают видео со вспышками и детонацией в районе этого супермаркета.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что горит база "славной "пятнашки", интернациональной банды, которая воевала на Луганщине": "Купа 200 и 300. Уничтожена модная техника".

Темы: Донецквзрывоккупациявойна
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