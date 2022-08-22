На Луганщині окупанти готують до війни дітей і шантажують рідних – Гайдай

У майже повністю захопленій Луганській області окупанти готують до війни дітей, на східному фронті росіяни намагаються продавити оборону ЗСУ.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гаійдай

Деталі: Російські військові не полишають спроб знайти слабкі ланки в лінії оборони українських захисників та продовжують обстріл населених пунктів.

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Лише за минулу ніч вони здійснили 7 ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції українських військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, 5 разів намагалися організувати танкові наступи.

Упродовж 21 серпня відбито п’ять масованих атак противника, ще за шістьома напрямками бої продовжуються.

Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

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Лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

Пряма мова: "Я неодноразово розповідав, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку. Зараз там і працювати майже нікому, як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися.

Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни. Так, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося "урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія" 30 дітей шкільного віку.

Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть.

Тим часом, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?".