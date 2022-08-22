Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині окупанти готують до війни дітей і шантажують рідних – Гайдай

Олена РощінаПонеділок, 22 серпня 2022, 09:09
На Луганщині окупанти готують до війни дітей і шантажують рідних – Гайдай
"Молода гвардія - Юнармія" у селі Новодеркул Біловодського району, 20.08.2022, фото з lug-info.com

У майже повністю захопленій Луганській області окупанти готують до війни дітей, на східному фронті росіяни намагаються продавити оборону ЗСУ.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гаійдай

Деталі: Російські військові не полишають спроб знайти слабкі ланки в лінії оборони українських захисників та продовжують обстріл населених пунктів.

Реклама:

Лише за минулу ніч вони здійснили 7 ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції українських військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, 5 разів намагалися організувати танкові наступи.

Упродовж 21 серпня відбито п’ять масованих атак противника, ще за шістьома напрямками бої продовжуються.

Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

Лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини.

Пряма мова: "Я неодноразово розповідав, до яких методів вдаються окупанти, аби примусово мобілізувати чоловіків призовного віку. Зараз там і працювати майже нікому, як от на шахті у Довжанську, звідки мобілізували 430 працівників, а скоро дійде до того, що жінкам ні з ким буде одружуватися.

Втім, дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни. Так, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося "урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія" 30 дітей шкільного віку.

Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть.

Тим часом, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?".

"Молода гвардія - Юнармія" у селі Новодеркул Біловодського району, 20.08.2022
фото з lug-info.com

Теми: Луганська областьокупаціявійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Луганська область
В Одесі затримали екскомандира луганських бойовиків: повернувся і "заліг"
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: