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В Луганской области оккупанты готовят к войне детей и шантажируют родных – Гайдай

Елена РощинаПонедельник, 22 августа 2022, 09:09
В Луганской области оккупанты готовят к войне детей и шантажируют родных – Гайдай
"Молодая гвардия - Юнармия" в селе Новодеркул Беловодского района, 20.08.2022, фото с lug-info.com

В почти полностью захваченной Луганской области оккупанты готовят к войне детей, на восточном фронте россияне пытаются продавить оборону ВСУ.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Детали: Российские военные не оставляют попыток найти слабые звенья в линии обороны украинских защитников и продолжают обстрелы населенных пунктов.

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Только за минувшую ночь они нанесли 7 ракетных ударов, 11 раз обстреливали позиции украинских военных из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, 5 раз пытались организовать танковые наступления.

В течение 21 августа отражены пять массированных атак противника, еще по шести направлениям бои продолжаются.

Кроме того, россияне продолжают прибегать к террористическим методам ведения войны, совершая удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

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Только за минувшие сутки авиаудары зафиксированы вблизи трех населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей.

Прямая речь: "Я неоднократно рассказывал, к каким методам прибегают оккупанты, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста. Сейчас там и работать почти некому, как на шахте в Довжанске, откуда мобилизовали 430 работников, а скоро дойдет до того, что женщинам не за кого будет замуж выходить.

Впрочем, уже подросших детей россияне начали готовить к войне. Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось "торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения "Молодая гвардия" 30 детей школьного возраста.

Понимали ли они будущие последствия произошедшего? Вряд ли. Родители, вернее матери, – возможно. Но детей на мероприятие они пустили и безропотно наблюдали за абсурдом, порождающим смерть.

Между тем, жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей от 14 до 18 лет. Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, кто вместо него пойдет на фронт?".

"Молодая гвардия - Юнармия" в селе Новодеркул Беловодского района, 20.08.2022
фото с lug-info.com

Темы: Луганская областьоккупациявойнадети
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