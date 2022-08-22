Захисники знищили уже 45 400 окупантів
Понеділок, 22 серпня 2022, 09:19
Станом на 179 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 45 400 військових, 1 919 танків та 1 032 артилерійські системи.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 919 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од,
- артилерійських систем – 1 032 (+4) од,
- РСЗВ – 266 (+0) од,
- засобів ППО – 145 (+4) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 198 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9) од,
- крилатих ракет – 194 (+4) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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