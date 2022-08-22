Захисники знищили уже 45 400 окупантів

Станом на 179 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 45 400 військових, 1 919 танків та 1 032 артилерійські системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 919 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од,

артилерійських систем – 1 032 (+4) од,

РСЗВ – 266 (+0) од,

засобів ППО – 145 (+4) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 198 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9) од,

крилатих ракет – 194 (+4) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од,

спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.