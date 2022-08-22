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Захисники знищили уже 45 400 окупантів

Мазуренко Альона Понеділок, 22 серпня 2022, 09:19
фото: Генштаб

Станом на 179 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 45 400 військових, 1 919 танків та 1 032 артилерійські системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45 400 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 919 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1 032 (+4) од,
  • РСЗВ – 266 (+0) од,
  • засобів ППО – 145 (+4) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 198 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9) од,
  • крилатих ракет – 194 (+4) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од,
  • спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.  

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Теми: окупаціявійнаРосіяГенштаб
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