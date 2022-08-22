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Защитники уничтожили уже 45 400 оккупантов

Мазуренко Алена Понедельник, 22 августа 2022, 09:19
фото: Генштаб

По состоянию на 179-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 45 400 военных, 1 919 танков и 1 032 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 45 400 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 919 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 230 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1 032 (+4) ед,
  • РСЗО – 266 (+0) ед,
  • средств ПВО – 145 (+4) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 198 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9) ед,
  • крылатых ракет – 194 (+4) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 149 (+6) ед,
  • специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Темы: оккупациявойнаРосcияГенштаб
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