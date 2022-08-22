Защитники уничтожили уже 45 400 оккупантов
Понедельник, 22 августа 2022, 09:19
По состоянию на 179-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 45 400 военных, 1 919 танков и 1 032 артиллерийские системы.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 45 400 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 919 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 230 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1 032 (+4) ед,
- РСЗО – 266 (+0) ед,
- средств ПВО – 145 (+4) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 198 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9) ед,
- крылатых ракет – 194 (+4) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 149 (+6) ед,
- специальной техники – 99 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.