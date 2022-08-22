Защитники уничтожили уже 45 400 оккупантов

По состоянию на 179-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 45 400 военных, 1 919 танков и 1 032 артиллерийские системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.08 ориентировочно составили:

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личного состава – около 45 400 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 919 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 230 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1 032 (+4) ед,

РСЗО – 266 (+0) ед,

средств ПВО – 145 (+4) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 198 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 815 (+9) ед,

крылатых ракет – 194 (+4) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3 149 (+6) ед,

специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.