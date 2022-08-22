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СБУ затримала корегувальників, які здавали позиції HIMARS окупантам

"Українська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 10:39
СБУ затримала корегувальників, які здавали позиції HIMARS окупантам
Затримання підозрюваного, CБУ

Служба безпеки України затримала корегувальників вогню на Донеччині, які передавали окупантам дані про дислокацію реактивних артилерійських систем "HIMARS".

Джерело: СБУ в Telegram

Дослівно: "У ході контрдиверсійної зачистки прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону". 

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Деталі: Чоловіки передавали ворогу дані про дислокацію особового складу та техніки ЗСУ, у тому числі HIMARS, а також збирали інформацію про геолокацію та функціонування об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, за їхньою "наводкою" окупанти здійснили обстріл водозабірної системи у місті Селидове. 

Інформацію зловмисники передавали через посадовця "народної міліції", надсилаючи йому знімки з позначками об’єктів на цифрових картах. Обидвом повідомили про підозру. Запобіжний захід – тримання під вартою.

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Теми: СБУдиверсанти
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