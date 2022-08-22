Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала корректировщиков, сдавших позиции HIMARS оккупантам

"Украинская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 10:39
СБУ задержала корректировщиков, сдавших позиции HIMARS оккупантам
Задержание подозреваемого, CБУ

Служба безопасности Украины задержала корректировщиков огня в Донецкой области, которые передавали оккупантам данные о дислокации реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Источник: СБУ в Telegram

Дословно: "В ходе контрдиверсионной зачистки прифронтовых районов Донецкой области СБУ задержала двух информаторов врага, которые корректировали ракетные удары по территории региона".

Реклама:

Детали: Мужчины передавали врагу данные о дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе HIMARS, а также собирали информацию о геолокации и функционировании объектов критической инфраструктуры. В частности, по их "наводке" оккупанты обстреляли водозаборную систему в городе Селидово.

Информацию злоумышленники передавали через представителя "народной милиции", посылая ему снимки с пометками объектов на цифровых картах. Обоим сообщили о подозрении. Мера пресечения – содержание под стражей.

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: СБУдиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
СБУ
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
Все новости...
Реклама: