СБУ задержала корректировщиков, сдавших позиции HIMARS оккупантам

Служба безопасности Украины задержала корректировщиков огня в Донецкой области, которые передавали оккупантам данные о дислокации реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Источник: СБУ в Telegram

Дословно: "В ходе контрдиверсионной зачистки прифронтовых районов Донецкой области СБУ задержала двух информаторов врага, которые корректировали ракетные удары по территории региона".

Детали: Мужчины передавали врагу данные о дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе HIMARS, а также собирали информацию о геолокации и функционировании объектов критической инфраструктуры. В частности, по их "наводке" оккупанты обстреляли водозаборную систему в городе Селидово.

Информацию злоумышленники передавали через представителя "народной милиции", посылая ему снимки с пометками объектов на цифровых картах. Обоим сообщили о подозрении. Мера пресечения – содержание под стражей.