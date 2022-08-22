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СБУ задержала корректировщиков, сдавших позиции HIMARS оккупантам

"Украинская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 10:39
Задержание подозреваемого, CБУ

Служба безопасности Украины задержала корректировщиков огня в Донецкой области, которые передавали оккупантам данные о дислокации реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Источник: СБУ в Telegram

Дословно: "В ходе контрдиверсионной зачистки прифронтовых районов Донецкой области СБУ задержала двух информаторов врага, которые корректировали ракетные удары по территории региона".

Детали: Мужчины передавали врагу данные о дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе HIMARS, а также собирали информацию о геолокации и функционировании объектов критической инфраструктуры. В частности, по их "наводке" оккупанты обстреляли водозаборную систему в городе Селидово.

Информацию злоумышленники передавали через представителя "народной милиции", посылая ему снимки с пометками объектов на цифровых картах. Обоим сообщили о подозрении. Мера пресечения – содержание под стражей.

 

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Темы: СБУдиверсанты
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