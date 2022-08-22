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США та Південна Корея почали найбільші за останні роки спільні військові навчання

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 11:05

США та Південна Корея почали найбільші за останні роки спільні військові навчання, що триватимуть до 1 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Навчання є заходом підвищення готовності на тлі загрози з боку Північної Кореї, яка цього року демонструє рекордні темпи ракетних випробувань та неодноразово погрожувала Сеулу та Вашингтону. 

Минулого тижня КНДР здійснила випробування двох крилатих ракет, а з початку року - вже понад 30 ракет, у тому числі вперше за 5 років випробувала міжконтинентальні балістичні ракети.  

Навчання Ulchi Freedom Shield передбачають маневри за участі тисяч військових, із залученням важкої техніки, флоту та авіації. Як уточнює південнокорейське Yonhap, перший блок навчань моделює захист від атак КНДР і оборону агломерації Сеула, другий - контратакувальні операції. Відпрацьовують і такі сценарії, як виявлення вибухівки на АЕС, пожежа на підприємствах напівпровідників, виведення з ладу банківської системи, атаки за допомогою дронів, теракти в аеропортах.

Паралельно Південна Корея проводить чотириденну програму підготовки з цивільного захисту населення. 

У попередні роки чимало спільних навчань, що проводились на регулярній основі, були скасовані або звужені за масштабами, щоб створити сприятливу атмосферу для спроб адміністрації Трампа домовитися з КНДР, потім - через пандемію коронавірусу.

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Теми: СШАПівденна Кореяармія
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