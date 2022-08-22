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США и Южная Корея начали крупнейшие за последние годы совместные военные учения

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 11:05

США и Южная Корея начали крупнейшие за последние годы совместные военные учения, которые продлятся до 1 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Учения являются мерой повышения готовности на фоне угрозы со стороны Северной Кореи, которая в этом году демонстрирует рекордные темпы ракетных испытаний и неоднократно угрожала Сеулу и Вашингтону.

На прошлой неделе КНДР провела испытание двух крылатых ракет, а с начала года - уже более 30, в том числе впервые за пять лет испытала межконтинентальные баллистические ракеты.

Учения Ulchi Freedom Shield предусматривают маневры с участием тысяч военных с привлечением тяжелой техники, флота и авиации. Как уточняет южнокорейское Yonhap, первый блок учений моделирует защиту от атак КНДР и оборону агломерации Сеула, второй – контратакующие операции. Отрабатывают и такие сценарии, как обнаружение взрывчатки на АЭС, пожар на предприятиях полупроводников, выведение из строя банковской системы, атаки с помощью дронов, теракты в аэропортах.

Параллельно Южная Корея проводит четырехдневную программу подготовки гражданской защиты населения.

В предыдущие годы многие совместные учения, проводившиеся на регулярной основе, были отменены или сужены по масштабам, чтобы создать благоприятную атмосферу для попыток администрации Трампа договориться с КНДР, а затем - из-за пандемии коронавируса.

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Темы: СШАЮжная Кореяармия
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