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Ключовою зброєю ВМС у перші дні війни були міни й "Байрактари" – Неїжпапа

Олена РощінаПонеділок, 22 серпня 2022, 11:18
Олексій Неїжпапа, фото ВМС - navy.mil.gov.ua

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа розповів, що ВМС у перші дні війни активно використовували протикорабельні міни та безпілотники "Байрактар" для захисту морського узбережжя України.

Джерело: віце-адмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю, оприлюдненому ВМС ЗСУ

Пряма мова: "Морально ми всі були готові, готувалися до цього. Кораблі Військово-морських сил були виведенні з пунктів базувань, корабельно-тактичні групи несли службу у морі. Були сформовані групи артилерії на березі, які були у взаємодії з засобами технічної розвідки для виявлення надводних цілей противника".

Деталі: Неїжпапа розповів, що міни на той момент були найпотужнішою зброєю, яка була у ВМС ЗСУ, – "і вона була застосована". 

Потрібно було здійснити мінування десантно-доступних ділянок, щоб не дозволити противнику висадити тактичний десант. 

Неїжпапа зазначив, що боротьба за висадку десанту – то справа Сухопутних військ, а справа Військово-морських сил – не допустити противника до берега. 

Пряма мова: "Щоб зрозуміти, як відбивати ворога, треба мати ситуаційну обізнаність, що в морі відбувається, – щоб приймати правильні рішення. Задача була – розосередження кораблів і несення радіолокаційних дозорів. Вночі всі виходили в море по графіку, незважаючи на великий ризик бути втопленими, кораблі виходили в море – і зараз виходять для того, щоб вийти вперед і подивитися, де ж противник".

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У перші дні війни ВМС України також дуже допомогли безпілотники "Байрактар". Ескадрилья "Байрактарів" зіграла ключову роль, працюючи, зокрема, на Херсонщині та над Чорним морем.

За словами командувача ВМС України, "все, що могло літати, використовувалося на повну".

Неїжпапа також зазначив, що Чорноморський флот РФ після 2014 року став найпотужнішим флотом Росії.

Росіяни поповнили його фрегатами, ракетними катерами, 6 підводними човнами, які озброєні ракетами "Калібр" – це склало ударне угруповання. Також ЧФ РФ має тактичне угрупування з більш застарілими ракетами, який було посилено кораблями з інших флотів.

За словами Неїжпапи, ЧФ РФ є сильним противником, який вважав, що Україна не має військового флоту, – але українцям допомогла навіть "військова злість", тому навіть із катерів вдавалося збивати крилаті ракети й літаки.

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Теми: війназброяЗбройні силиЧорне море
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