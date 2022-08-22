Ключевым оружием ВМС в первые дни войны были мины и "Байрактары" – Неижпапа

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа рассказал, что ВМС в первые дни войны активно использовали противокорабельные мины и беспилотники "Байрактар" для защиты морского побережья Украины.

Источник: вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью, обнародованном ВМС ВСУ

Прямая речь: "Морально мы все были готовы, готовились к этому. Корабли Военно-морских сил были выведены из пунктов базирования, корабельно-тактические группы несли службу в море. Были сформированы группы артиллерии на берегу, которые находились во взаимодействии со средствами технической разведки для выявления надводных целей противника".

Реклама:

Детали: Неижпапа рассказал, что мины на тот момент были самым мощным оружием, которое было у ВМС ВСУ, – "и оно было применено".

Нужно было провести минирование десантно-доступных участков, чтобы не позволить противнику высадить тактический десант.

Неижпапа отметил, что борьба за высадку десанта – это дело Сухопутных войск, а дело Военно-морских сил – не допустить противника к берегу.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Чтобы понять, как отражать врага, нужно иметь ситуационную осведомленность, что происходит в море, – чтобы принимать правильные решения. Задача была – рассредоточение кораблей и несение радиолокационных дозоров. Ночью все выходили в море по графику, несмотря на большой риск быть затопленными, корабли выходили в море – и сейчас выходят, чтобы выйти вперед и посмотреть, где же противник".

Детали: В первые дни войны ВМС Украины также очень помогли беспилотники "Байрактар". Эскадрилья "Байрактаров" сыграла ключевую роль, работая, в частности, в Херсонской области и над Черным морем.

По словам командующего ВМС Украины, "все, что могло летать, использовалось по полной".

Неижпапа также отметил, что Черноморский флот РФ после 2014 года стал самым мощным флотом России.

Россияне пополнили его фрегатами, ракетными катерами, 6 подлодками, вооруженными ракетами "Калибр", – это составило ударную группировку. Также ЧФ РФ имеет тактическую группировку с более устаревшими ракетами, которая была усилена кораблями из других флотов.

По словам Неижпапы, ЧФ РФ является сильным противником, который считал, что у Украины нет военного флота, – но украинцам помогла даже "военная злость", поэтому даже с катеров удавалось сбивать крылатые ракеты и самолеты.