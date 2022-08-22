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Мельник залишить посаду посла в Німеччині 14 жовтня

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 11:41

Посол України Андрій Мельник залишить Німеччину 14 жовтня після майже восьми років перебування на посаді.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

"Я маю бути в Києві до 15 жовтня, щоб обійняти нову посаду в МЗС, ймовірно", - сказав Мельник.

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За даними видання, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже запропонував Мельнику стати одним із кількох заступників. Призначення має схвалити уряд.

9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Пізніше німецькі ЗМІ повідомляли, що новим послом України можуть призначити Олексія Макеєва.

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Нагадаємо, Мельник запросив особистої зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом, щоб перепросити за свої слова про "ображену ліверну ковбасу".

Про те, як та чому відбувається дипломатична ротація, читайте в статті – "Чому Зеленський звільняє ефективних послів України?"

Теми: Німеччинаміжнародні відносини
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