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Мельник покинет пост посла в Германии 14 октября

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 11:41

Посол Украины Андрей Мельник покинет Германию 14 октября после почти восьми лет пребывания в должности.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

"Я должен быть в Киеве до 15 октября, чтобы занять новый пост в МИД, вероятно", - сказал Мельник.

По данным издания, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Мельнику стать одним из нескольких заместителей. Назначение должно одобрить правительство.

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии уже восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре, максимум шесть лет.

Позже немецкие СМИ сообщали, что новым послом Украины могут назначить Алексея Макеева.

Напомним, Мельник попросил о личной встрече с немецким канцлером Олафом Шольцом, чтобы извиниться за свои слова об "обиженной ливерной колбасе".

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О том, как и почему происходит дипломатическая ротация, читайте в статье Почему Зеленский увольняет эффективных послов Украины?

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Темы: Германиямеждународные отношения
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