Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонія просуватиме повне енергетичне ембарго проти Росії у новому пакеті санкцій ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 12:14

Естонія просуватиме ідею повного енергетичного ембарго проти Росії у восьмому пакеті санкцій ЄС за агресивну війну Кремля.

Як повідомляє ERR, про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, пише "Європейська правда".

За його словами, Естонія пропонуватиме включити до пакета повне енергетичне ембарго, нові групи товарів та остаточне відключення російських банків від SWIFT.

Реклама:

"Ми повинні серйозно підняти ціну агресії для агресора перед наближенням зими. Сім попередніх пакетів виявились недостатніми, щоб підштовхнути Путіна припинити війну", - зазначив Урмас Рейнсалу.

Також Естонія запропонує заборонити росіянам в’їзд до ЄС. 

"Понад 10 млн громадян РФ зараз мають право в’їздити до Європейського Союзу… Хтось має зробити перший крок. Сподіваюся, ми зможемо досягти загальноєвропейської згоди для якогось формулювання", - зазначив глава МЗС Естонії.

ВІДЕО ДНЯ

Він наголосив, що у Кремлі зараз намагаються зіграти на втомі Європи від війни. "Ми маємо сказати, що це даремна надія. Ми готові допомагати Україні і тиснути на Росію, стільки треба, щоб вона змушена була відступитися. Дуже важливо проявити рішучість", - наголосив Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня у Таллінні повідомили, що офіційно запропонують Єврокомісії підготувати восьмий пакет санкцій проти Росії.

Також з 18 серпня Естонія припинила впускати до ЄС росіян з шенгенськими візами, виданими Естонією. 

Теми: Естонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: