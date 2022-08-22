Естонія просуватиме повне енергетичне ембарго проти Росії у новому пакеті санкцій ЄС

Естонія просуватиме ідею повного енергетичного ембарго проти Росії у восьмому пакеті санкцій ЄС за агресивну війну Кремля.

Як повідомляє ERR, про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, пише "Європейська правда".

За його словами, Естонія пропонуватиме включити до пакета повне енергетичне ембарго, нові групи товарів та остаточне відключення російських банків від SWIFT.

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"Ми повинні серйозно підняти ціну агресії для агресора перед наближенням зими. Сім попередніх пакетів виявились недостатніми, щоб підштовхнути Путіна припинити війну", - зазначив Урмас Рейнсалу.

Також Естонія запропонує заборонити росіянам в’їзд до ЄС.

"Понад 10 млн громадян РФ зараз мають право в’їздити до Європейського Союзу… Хтось має зробити перший крок. Сподіваюся, ми зможемо досягти загальноєвропейської згоди для якогось формулювання", - зазначив глава МЗС Естонії.

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Він наголосив, що у Кремлі зараз намагаються зіграти на втомі Європи від війни. "Ми маємо сказати, що це даремна надія. Ми готові допомагати Україні і тиснути на Росію, стільки треба, щоб вона змушена була відступитися. Дуже важливо проявити рішучість", - наголосив Урмас Рейнсалу.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня у Таллінні повідомили, що офіційно запропонують Єврокомісії підготувати восьмий пакет санкцій проти Росії.

Також з 18 серпня Естонія припинила впускати до ЄС росіян з шенгенськими візами, виданими Естонією.