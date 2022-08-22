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Эстония будет продвигать полное энергетическое эмбарго против России в новом пакете санкций ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 12:14

Эстония будет продвигать идею полного энергетического эмбарго против России в восьмом пакете санкций ЕС за агрессивную войну Кремля.

Как сообщает ERR, об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет "Европейская правда".

По его словам, Эстония будет предлагать включить в пакет полное энергетическое эмбарго, новые группы товаров и окончательное отключение российских банков от SWIFT.

"Мы должны серьезно поднять цену агрессии для агрессора перед приближением зимы. Семь предыдущих пакетов оказались недостаточными, чтобы подтолкнуть Путина к прекращению войны", - отметил Урмас Рейнсалу.

Также Эстония предложит запретить россиянам въезд в ЕС.

"Более 10 млн граждан РФ сейчас имеют право въезда в Европейский Союз… Кто-то должен сделать первый шаг. Надеюсь, мы сможем достичь общеевропейского согласия для какой-либо формулировки", - отметил глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что в Кремле сейчас пытаются сыграть на усталости Европы от войны. "Мы должны сказать, что это бесполезная надежда. Мы готовы помогать Украине и оказывать давление на Россию, столько нужно, чтобы она вынуждена была отступиться. Очень важно проявить решительность", - подчеркнул Урмас Рейнсалу.

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Напомним, в конце прошлой недели в Таллинне сообщили, что официально предложат Еврокомиссии подготовить восьмой пакет санкций против России.

Также с 18 августа Эстония перестала впускать в ЕС россиян с шенгенскими визами, выданными Эстонией.

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Темы: Эстония
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