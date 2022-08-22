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У Польщі назвали загальні обсяги допомоги, наданої Україні

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 12:39

З початку повномасштабної війни, Польща надала Україні допомогу орієнтовно на понад 10 млрд злотих (2,1 млрд євро).

Як повідомляє PAP, таку цифру назвав керівник канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик, пише "Європейська правда".

Дворчик зазначив, що бачив оцінки, за якими увесь обсяг наданої Україні та українцям допомоги, включно з внесками від польських громадян, перевищує 10 млрд злотих. Він не вказав, де саме була вказана ця цифра.

Найбільшу частку у цій сумі складає вартість переданої зброї - близько 7 млрд злотих. 

"Це важливо не лише як солідарність з нашим східним сусідом, а й як стратегічна дія, що сприяє безпеці Польщі. Кожен знищений в Україні російський танк - це потенційно мінус один танк, який міг би згодом стояти вже на російсько-польському чи білорусько-польському кордоні", - зазначив Міхал Дворчик. 

Нагадаємо, з середини липня до Польщі почали спецпотягом відправляти на лікування поранених українських військових.

Також у липні поляки завершили збір 22,5 млн злотих на "Байрактар" для України, свої внески зробили понад 200 тисяч людей. 

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Про те, як поляки допомагають Україні, як українки та українці у Польщі ведуть боротьбу з агресором, розповіла в відеоінтерв'ю "Європейській правді" лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" та лауреатка премії "Активіст року" у Польщі Наталія Панченко.

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Теми: ПольщаУкраїна
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