В Польше назвали примерные объемы помощи, предоставленной Украине

С начала полномасштабной войны, Польша предоставила Украине помощь ориентировочно более чем на 10 млрд злотых (2,1 млрд евро).

Такую цифру назвал руководитель канцелярии премьера Польши Михал Дворчик, пишет "Европейская правда".

Дворчик отметил, что видел оценки, по которым весь объем предоставленной Украине и украинцам помощи, включая пожертвования от польских граждан, превышает 10 млрд злотых. Он не указал, где именно называлась эта цифра.

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Наибольшую долю в этой сумме составляет стоимость переданного оружия – около 7 млрд злотых.

"Это важно не только как солидарность с нашим восточным соседом, но и как стратегический вклад в безопасность Польши. Каждый уничтоженный в Украине российский танк - это потенциально минус один танк, который мог бы впоследствии стоять уже на российско-польской или белорусско-польской границе", - отметил Михал Дворчик.

Напомним, с середины июля в Польшу начали спецпоездом отправлять на лечение раненых украинских военных.

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Также в июле поляки завершили сбор 22,5 млн злотых на "Байрактар" для Украины, в сборе поучаствовали более 200 тысяч человек.

О том, как поляки помогают Украине, как украинцы и украинки в Польше борются с агрессором, рассказала в видеоинтервью "Европейской правде" лидер инициативы "Евромайдан-Варшава" и лауреат премии "Активист года" в Польше Наталья Панченко.