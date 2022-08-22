Прикордонники оприлюднили відео "демілітаризації" ворожої ППО на Харківщині

Українські прикордонники опублікували відео знищення артилерією російської зенітної самохідної установки "Шилка" на Харківщині.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Дослівно: "Під час проведення аеророзвідки з використанням БпЛА прикордонники виявили ворожий засіб ППО. Інформацію та координати цілі бійці Держприкордонслужби одразу передали артилерійському підрозділу ЗСУ".

Деталі: Артилерія ЗСУ завдала ударів по отриманим від прикордонників координатам та знищила ЗСУ-23-4 "Шилка". У ДПСУ додали, що прикордонники продовжують стримувати ворога, наносячи йому максимальних втрат.