Прикордонники оприлюднили відео "демілітаризації" ворожої ППО на Харківщині
Понеділок, 22 серпня 2022, 12:40
Українські прикордонники опублікували відео знищення артилерією російської зенітної самохідної установки "Шилка" на Харківщині.
Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України
Дослівно: "Під час проведення аеророзвідки з використанням БпЛА прикордонники виявили ворожий засіб ППО. Інформацію та координати цілі бійці Держприкордонслужби одразу передали артилерійському підрозділу ЗСУ".
Деталі: Артилерія ЗСУ завдала ударів по отриманим від прикордонників координатам та знищила ЗСУ-23-4 "Шилка". У ДПСУ додали, що прикордонники продовжують стримувати ворога, наносячи йому максимальних втрат.
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