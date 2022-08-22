Пограничники обнародовали видео "демилитаризации" вражеской ПВО в Харьковской области

Украинские пограничники опубликовали видео уничтожения артиллерией российской зенитной самоходной установки "Шилка" в Харьковской области.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Дословно: "При проведении аэроразведки с использованием БПЛА пограничники обнаружили враждебное средство ПВО. Информацию и координаты бойцы Госпогранслужбы сразу передали артиллерийскому подразделению ВСУ".

Детали: Артиллерия ВСУ нанесла удары по полученным от пограничников координатам и уничтожила вражескую ЗСУ-23-4 "Шилка". В ГПСУ добавили, что пограничники продолжают сдерживать врага, нанося ему максимальные потери.