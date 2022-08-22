Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Варшаві відкрили центр підтримки для українців

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 13:11
Фото: Polskie Forum Migracyjne

У Варшаві відкрили центр підтримки для українців, які через війну виїхали до Польщі, де можна буде отримати консультацію з низки питань українською мовою. 

Про це повідомили у фонді "Польський міграційний форум", який є основним координатором проєкту, пише "Європейська правда".

До центру можливо буде звернутися за індивідуальною психологічною підтримкою для дорослих та дітей, а також за загальними порадами, що стосуються налагодження життя у Польщі - пошуку житла, роботи, оформлення усіх необхідних документів, доступу до освіти й медичних послуг. Консультанти центру можуть допомогти у тому числі з оформленням документів.

Також можливий супровід соціальних працівників, які спеціалізуються на підтримці клієнтів з обмеженими можливостями, жертвами насильства та представників різних меншин. За потреби, це може бути також супровід для доступу до освіти, медицини, оформлення документів про інвалідність.

Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.

Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою, за потреби можна отримати консультацію російською, білоруською, польською, англійською, іспанською, французькою, грузинською, білоруською, дарі, чеченською та арабською мовами. 

Центр запустили "Польський міграційний форум" у співпраці з організаціями "Наш вибір" та "Для вольності", його роботу фінансуватиме  Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Національним координатором є Данська рада у справах біженців (DRC).

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, орієнтовні обсяги наданої Польщею допомоги Україні та українцям можуть сягати понад 2 млрд євро.

Про те, як поляки допомагають Україні, як українки та українці у Польщі ведуть боротьбу з агресором, розповіла в відеоінтерв'ю "Європейській правді" лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" та лауреатка премії "Активіст року" у Польщі Наталія Панченко.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ПольщаУкраїнавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"

Кулеба назвав дві країни ЄС, які не постачають Україні зброю

США готують передачу Україні дронів-камікадзе Switchblade 600

відеоССО показали, як підривають мости на Донеччині й гальмують росіян

фотоУкраїна завоювала 32 медалі за останні 10 днів на Євро

Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї

Усі новини...
Польща
У Польщі назвали загальні обсяги допомоги, наданої Україні
У Польщі в кількох регіонах підтоплені дороги й будинки після сильних злив
У Варшаві п'яний росіянин кидався на перехожих із криками "я люблю Путіна!"
Останні новини
03:20
З окупованої території Харківщини вдалося евакуювати понад 800 людей – Верещук
02:25
Теракт в Оленівці: ООН створила комісію для розслідування
01:26
ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"
00:58
Сумщина: ворог обстрілював громади з кулеметів та освітлювальними снарядами
00:25
Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові
23:43
відеоЗеленського обурила чергова наглість Росії
23:27
Ердоган не відмовився від наміру влаштувати переговори Зеленського й Путіна
23:06
Підривники були впевнені, що у машині з дочкою був сам Дугін – ексдепутат
22:48
США готуються посилити санкції проти РФ, щоб вона не могла оминати обмежень - WSJ
22:39
Нідерланди стимулюватимуть інвестиції в Україну, не чекаючи на завершення війни
Усі новини...