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У Варшаві відкрили центр підтримки для українців

"Європейська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 13:11
У Варшаві відкрили центр підтримки для українців
Фото: Polskie Forum Migracyjne

У Варшаві відкрили центр підтримки для українців, які через війну виїхали до Польщі, де можна буде отримати консультацію з низки питань українською мовою. 

Про це повідомили у фонді "Польський міграційний форум", який є основним координатором проєкту, пише "Європейська правда".

До центру можливо буде звернутися за індивідуальною психологічною підтримкою для дорослих та дітей, а також за загальними порадами, що стосуються налагодження життя у Польщі - пошуку житла, роботи, оформлення усіх необхідних документів, доступу до освіти й медичних послуг. Консультанти центру можуть допомогти у тому числі з оформленням документів.

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Також можливий супровід соціальних працівників, які спеціалізуються на підтримці клієнтів з обмеженими можливостями, жертвами насильства та представників різних меншин. За потреби, це може бути також супровід для доступу до освіти, медицини, оформлення документів про інвалідність.

Крім того, у центрі працюватиме кімната відпочинку для дітей, де вони зможуть залишитися як на час, доки батьки зайняті на консультації, так і у разі, якщо батьки мають інші справи поза центром.

Центр розташований на вул. Хмільна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) та працюватиме у будні дні з 09:00 до 18:00. Попередній запис на консультації не потрібен. Усі послуги надаються безоплатно й українською мовою, за потреби можна отримати консультацію російською, білоруською, польською, англійською, іспанською, французькою, грузинською, білоруською, дарі, чеченською та арабською мовами. 

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Центр запустили "Польський міграційний форум" у співпраці з організаціями "Наш вибір" та "Для вольності", його роботу фінансуватиме  Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). Національним координатором є Данська рада у справах біженців (DRC).

Як повідомлялося, орієнтовні обсяги наданої Польщею допомоги Україні та українцям можуть сягати понад 2 млрд євро.

Про те, як поляки допомагають Україні, як українки та українці у Польщі ведуть боротьбу з агресором, розповіла в відеоінтерв'ю "Європейській правді" лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" та лауреатка премії "Активіст року" у Польщі Наталія Панченко.

Теми: ПольщаУкраїнавійна
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