В Варшаве открыли центр поддержки для украинцев, которые из-за войны выехали в Польшу, где можно будет получить консультацию по ряду вопросов на украинском языке.

Об этом сообщили в фонде "Польский миграционный форум", который является основным координатором проекта, пишет "Европейская правда".

В центр можно будет обратиться за индивидуальной психологической поддержкой для взрослых и детей, а также за общими советами, касающимися налаживания жизни в Польше – поиска жилья, работы, оформления всех необходимых документов, доступа к образованию и медицинским услугам. Консультанты центра могут помочь, в том числе, с оформлением документов.

Также возможно сопровождение социальных работников, специализирующихся на поддержке клиентов с ограниченными возможностями, жертвами насилия и представителей разных меньшинств. При необходимости это может быть также сопровождение для доступа к образованию, медицине, оформлению документов об инвалидности.

Кроме того, в центре будет работать комната отдыха для детей, где они смогут остаться как на время, пока родители заняты на консультации, так и в случае, если у родителей есть другие дела вне центра.

Центр расположен по адресу ул. Хмельна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) и будет работать по будням с 09:00 до 18:00. Предварительная запись на консультации не требуется. Все услуги предоставляются бесплатно и на украинском языке, при необходимости можно получить консультацию на русском, белорусском, польском, английском, испанском, французском, грузинском, белорусском, дари, чеченском и арабском языках.

Центр запустили "Польский миграционный форум" в сотрудничестве с организациями "Наш выбор" и "Для вольности", его работу будет финансироваться Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Национальным координатором является Датский совет по делам беженцев (DRC).

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Как сообщалось, ориентировочные объемы предоставленной Польшей помощи Украине и украинцам могут достигать более 2 млрд евро.

О том, как поляки помогают Украине, как украинки и украинцы в Польше ведут борьбу с агрессором, рассказала в видеоинтервью "Европейской правде" лидер инициативы "Евромайдан-Варшава" и лауреат премии "Активист года" в Польше Наталья Панченко.