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В Варшаве открыли центр поддержки для украинцев

"Европейская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 13:11
Фото: Polskie Forum Migracyjne

В Варшаве открыли центр поддержки для украинцев, которые из-за войны выехали в Польшу, где можно будет получить консультацию по ряду вопросов на украинском языке.

Об этом сообщили в фонде "Польский миграционный форум", который является основным координатором проекта, пишет "Европейская правда".

В центр можно будет обратиться за индивидуальной психологической поддержкой для взрослых и детей, а также за общими советами, касающимися налаживания жизни в Польше – поиска жилья, работы, оформления всех необходимых документов, доступа к образованию и медицинским услугам. Консультанты центра могут помочь, в том числе, с оформлением документов.

Также возможно сопровождение социальных работников, специализирующихся на поддержке клиентов с ограниченными возможностями, жертвами насилия и представителей разных меньшинств. При необходимости это может быть также сопровождение для доступа к образованию, медицине, оформлению документов об инвалидности.

Кроме того, в центре будет работать комната отдыха для детей, где они смогут остаться как на время, пока родители заняты на консультации, так и в случае, если у родителей есть другие дела вне центра.

Центр расположен по адресу ул. Хмельна, 85/87 (ul. Chmielna 85/87) и будет работать по будням с 09:00 до 18:00. Предварительная запись на консультации не требуется. Все услуги предоставляются бесплатно и на украинском языке, при необходимости можно получить консультацию на русском, белорусском, польском, английском, испанском, французском, грузинском, белорусском, дари, чеченском и арабском языках.

Центр запустили "Польский миграционный форум" в сотрудничестве с организациями "Наш выбор" и "Для вольности", его работу будет финансироваться Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Национальным координатором является Датский совет по делам беженцев (DRC).

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, ориентировочные объемы предоставленной Польшей помощи Украине и украинцам могут достигать более 2 млрд евро.

О том, как поляки помогают Украине, как украинки и украинцы в Польше ведут борьбу с агрессором, рассказала в видеоинтервью "Европейской правде" лидер инициативы "Евромайдан-Варшава" и лауреат премии "Активист года" в Польше Наталья Панченко.

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Темы: ПольшаУкраинавойна
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