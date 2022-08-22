Одещина: Росія зранку вдарила з винищувача – ОК "Південь"

Зранку 22 серпня Росія завдала удару по Одещині ракетою Х-59, випущеною з літака Су-35.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу 22 серпня

Пряма мова Братчука: "Вранці ворог з літака Су-35 ракетою Х-59 наніс удар по одному з об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає".

Деталі: За попередною інформацією, ракета випущена з Чорного моря. В ОК "Південь" підтвердили, що вранці ворог наніс удар ракетою Х-59 з Су-35 по одному з объектів інфраструктури.