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Одещина: Росія зранку вдарила з винищувача – ОК "Південь"

"Українська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 13:13
Cу-35, фото з Вікіпедії

Зранку 22 серпня Росія завдала удару по Одещині ракетою Х-59, випущеною з літака Су-35.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук в Telegram, керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу 22 серпня

Пряма мова Братчука: "Вранці ворог з літака Су-35 ракетою Х-59 наніс удар по одному з об'єктів інфраструктури. Постраждалих немає".

Деталі: За попередною інформацією, ракета випущена з Чорного моря. В ОК "Південь" підтвердили, що вранці ворог наніс удар ракетою Х-59 з Су-35 по одному з объектів інфраструктури. 

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Теми: Одеська областьвійна
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