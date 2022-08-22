Одесщина: Россия утром ударила с истребителя – ОК "Юг"

Утром 22 августа Россия нанесла удар по Одесской области ракетой Х-59, выпущенной из самолета Су-35.

Источник: советник Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram и руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге 22 августа

Прямая речь Братчука: "Утром враг из самолета Су-35 ракетой Х-59 нанес удар по одному из объектов инфраструктуры. Пострадавших нет".

Детали: По предварительной информации, ракета выпущена из Черного моря. В ОК "Юг" подтвердили, что утром враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры.