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Одесщина: Россия утром ударила с истребителя – ОК "Юг"

"Украинская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 13:13
Одесщина: Россия утром ударила с истребителя – ОК Юг
Су-35, фото из Википедии

Утром 22 августа Россия нанесла удар по Одесской области ракетой Х-59, выпущенной из самолета Су-35.

Источник: советник Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram  и руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге 22 августа

Прямая речь Братчука: "Утром враг из самолета Су-35 ракетой Х-59 нанес удар по одному из объектов инфраструктуры. Пострадавших нет".

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Детали: По предварительной информации, ракета выпущена из Черного моря. В ОК "Юг" подтвердили, что утром враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры.

Темы: Одесская областьвойна
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