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Більше 90% українців вірять у перемогу над Росією – опитування

Мазуренко Альона Понеділок, 22 серпня 2022, 13:53
"ПАРАД" РОСІЙСЬКОЇ ТЕХНІКИ НА ХРЕЩАТИКУ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

За результатами опитування, 92% українців вірять у перемогу України над Росією. 

Джерело: результати опитування "Демініціатив" та центру Разумкова у період з 5 по 12 серпня

Дослівно: "Понад 90% опитаних вірять у перемогу України у цій війні. (77% – вірять і 15% – скоріше вірять). Лише 4% респондентів не вірять або скоріше не вірять у перемогу.

31% з тих, хто вірить у перемогу, вважає, що вона відбудеться до кінця цього року. 34% вважають, що вона настане через 1–2 роки. 7% вважають, що для цього знадобиться від 3 до 5 років.

Ще 23% не змогли відповісти на це запитання і лічені відсотки кажуть, що перемога настане в дуже довготерміновій перспективі".

Деталі: Крім того понад 75% респондентів підтримають рішення після перемоги України та деокупації її території про повний розрив усіх стосунків з Росією аж до цілковитої заборони на в’їзд росіян в Україну.

86% респондентів вважають, що російське керівництво несе основну відповідальність за війну в Україні. 42,5% вважають також, що така сама відповідальність лежить і на громадянах Росії.

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Водночас близько 20% серед іншого звинувачують у вторгненні керівництво України, а 18% і 16% – держави-члени НАТО і керівництво США відповідно.

Попри війну, українці переважно позитивно думають про майбутнє України. Так, надія є найпоширенішим відчуттям в думках про майбутнє України – її відчувають 65,5% респондентів.

 

Опитування проводилося фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва із соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду "Відродження".

Опитування проводилося у 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських) методом face-to-face.

У Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Було опитано 2024 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Теми: опитуванняРосіявійнасоціологія
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