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Более 90% украинцев верят в победу над Россией – опрос

Мазуренко Алена Понедельник, 22 августа 2022, 13:53
"ПАРАД" РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКИ НА КРЕЩАТИКЕ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

По результатам опроса 92% украинцев верят в победу Украины над Россией.

Источник: результаты опроса "Деминициатив" и центра Разумкова в период с 5 по 12 августа

Дословно: "Более 90% опрошенных верят в победу Украины в этой войне. (77% – верят и 15% – скорее верят). Лишь 4% респондентов не верят или скорее не верят в победу.

31% верующих в победу считают, что она состоится до конца этого года. 34% считают, что она наступит через 1-2 года. 7% полагают, что для этого понадобится от 3 до 5 лет.

Еще 23% затруднились ответить на этот вопрос и считанные проценты говорят, что победа наступит в очень долгосрочной перспективе".

Детали: Кроме того, более 75% респондентов поддержат решение после победы Украины и деоккупации ее территории о полном разрыве всех отношений с Россией вплоть до полного запрета на въезд россиян в Украину.

86% респондентов полагают, что российское руководство несет основную ответственность за войну в Украине. 42,5% считают также, что та же ответственность лежит и на гражданах России.

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В то же время, около 20% среди прочего обвиняют во вторжении руководство Украины, а 18% и 16% – государства-члены НАТО и руководство США соответственно.

Несмотря на войну, украинцы преимущественно положительно думают о будущем Украины. Так, надежда является самым распространенным ощущением во мнениях о будущем Украины – ее испытывают 65,5% респондентов.

 

Опрос проводился фондом "Деминициативы" имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года при грантовой поддержке Университета Бремена и Международного фонда "Возрождение".

Опрос проводился в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских) методом face-to-face.

В Запорожской, Николаевской, Харьковской областях опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Были опрошены 2024 респондента в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Темы: опросРосcиявойнасоциология
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